新金寶集團今舉行尾牙，新金寶集團（金仁寶集團的次集團）執行長沈軾榮表示，對今年業績成長很樂觀，應有2位數的成長。新金寶今年起將陸續推動海外子公司回台上市，今年泰精密將在6月掛牌上市，而菲律賓金寶在2021年回台掛牌，2022年規劃通寶上市，並成立第二家半導體公司。

對於近期菲律賓火山爆發，新金寶菲律寶的生產是否有影響。沈軾榮表示，新金寶在菲律賓遇過政變，水患等天災都有一套SOP，此次幸運的是工廠離火山爆發的地點還有35～40公里，有火山灰，但公司只有停工一天，目前運作正常，僅空氣品質比較差。

新金寶集團近兩年在東南亞大舉擴張，主要生產基地位於泰國及菲律賓，菲律賓LIMA廠預計擴廠20%，將於今年首季量產。而在泰國，計劃兩年內倍增產能，目前金寶集團在泰國泰金寶已有50萬平方米土地，去年又加碼購地50萬平方米，計畫2020年動工，2021年量產。

新金寶也重兵部署網通業務，拿下華為5G基地台相關產品代工訂單，預計將於今年第2季出貨。為了因應華為訂單，金寶另外在湖南設立面積比岳陽印表機廠大一倍的廠區，預估第一期將於今年底完工，並於明年正式量產出貨。

新金寶集團尾牙大手筆請來台客搖滾天王伍佰及China Blue，且尾牙總獎金上看1千6百萬，在南港展覽館席開435桌，包含集團旗下金寶（2312）、康舒、泰金寶等共4千多名員工一同共襄盛舉。

(時報資訊)