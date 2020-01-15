石岡國中學生、台中市永康女國際同濟會陪伴獨長輩採買年貨，感受年節氣氛。（王文吉攝）

石岡國中學生推著坐輪椅的獨居長輩，穿梭大買場選購所需物品。（王文吉攝）

為鼓勵獨居長輩外出與社會互動，老五老基金會石岡中心舉辦第6屆「陪獨老辦年貨」活動，葡萄王生技與華豫寧有限公司贊助每位長者1000元購物金，由石岡國中學生、台中市永康女國際同濟會擔任爺奶小幫手及志工，陪同前往愛買豐原店採買年貨，歡喜迎新年。

新社65歲獨居的王奶奶，老伴在幾年前去世了，唯一的兒子在台北打拼，久久才能回家一次。社工邀請奶奶參加獨老辦年貨活動，奶奶想起兒時在豐原讀書，有好多好多珍貴的童年回憶，她迫不及待的想再去豐原看看，藉由出門購物活動讓王奶奶有與人群互動的機會。

65歲韓奶奶原本個性開朗，跟大兒子同住，但今年愛子去世，社工訪視時，陪著奶奶整理舊照片，奶奶不時稱讚兒子有多帥，語氣盡是滿滿的不捨。社工藉由辦年貨活動帶奶奶出門散心，奶奶直說平常行動不便都得請鄰居幫忙購物，這次終於能出門走走了。

老五老基金會石岡區長林素蘭表示，社工在關懷獨居長輩過程中發現，許多長輩被動地接受外界捐贈，有時反而無法取得自己真正想要的物品，趁著年節前結合志工與社會資源，帶著獨居長輩外出採買年貨，享受購物樂趣。

林素蘭說，除陪同購物，幸福年菜、居家修繕、餐食服務、一日家人、圓夢計畫、關懷問安等服務還需社會大眾一起響應，讓愛延續不間斷期，幫助長輩獲得全年度適切關懷服務。

(中時 )