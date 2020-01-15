百貨龍頭新光三越總經理吳昕陽15日指出，儘 管少了2棟百貨商場，但在平均每年改裝換新店策略下，去年（2019）營收首度突破800億元大關、來到807億元，吳昕陽強調，2020年大選後國內外的情勢較穩定「沒有不景氣理由！」今年將持續改裝計畫，並續優化APP功能與服務流程，目標業績挑戰817億元，年增1.2%。

新光三越去年歷經股東會爭議，吳昕陽自6月接任總經理，他特別強調，在董事長吳東興、前任總經理吳昕達原有經營方針沒變情況下，經營團隊還是一步一腳印繼續努力，且創造出歷史新高業績，對於零售景氣他仍「看好」，最主要是總統、立委大選結束，大家心情穩定，經濟景氣上目前也沒有看到負面因素。

吳昕陽說，14日才發給員工紅利，無論年終獎金、薪資加給皆循例照發；今年除了依例進行至少20個樓層改裝，吳昕陽更特別延攬前台北市刑事局副局長馬振華擔任新單位「安控單位」安控長，主司公共安全、消防安全、食安、工程安全與勞動安全（職安）等，吳昕陽強調，過去新光三越積極透過改裝提供消費者「美好商品」，爾後更努力強化安全商品與安全購物環境。

吳昕陽進一步指出，去年對百貨業來說是「艱苦一年」，無論是景氣面、陸客不來等議題，今年這些因素都不見了，他認為，新光三越團隊在「決策速度」這件事做了快速反應「放眼望去，業界沒人比得過」，特別是面對會員數高達250萬，因應需求而在每年透過改裝調整，以平均每年20個樓層改裝，全台200個樓層每十年會turn翻新一次。

他也自承，從執行副總接任總經理職務後，他發現自己心境「視野要開闊、心要細一點」，在基礎打好，衝的速度就快，並進而建構零售一條龍，他表示，新光三越不只有百貨、網路電商、法雅客、iStore、超市等商品面服務，未來還要做連結做自有IP，像是去年法雅客首度估寶可夢活動引發話題。

(工商 )