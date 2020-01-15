配合能源轉型政策，離岸風電已成為我國政府發展之重點產業，台造配合政府政策，使離岸風電產業之本土供應鏈更加完備，於1月15日舉辦「一貫作業水下基樁產線啟用典禮暨與財團法人金屬工業研究發展中心簽署海工鋼構高效能智慧產線合作備忘錄儀式」。

基於傳統產業因應智慧製造轉型，台船公司以海工鋼構產線為出發點，期望能早期偵測潛在銲接缺陷以及預期加工設備刀具壽命，建構提高生產效能的智慧化產線。未來將借重金屬工業研究發展中心在設備自動化與智慧製造的長才。

配合國家能源政策，台灣國際造船公司亦調整業務內容，將離岸風電鋼構生產列為主要產品之一，於107年9月12日經董事會同意，投資新台幣6.8億元，建立一貫作業水下基樁產線；並於前（107）年10月24日與沃旭能源簽約，接下水下基樁（Pin Pile, P.P.）的訂單。經歷1年4個月的時間，產線順利落成，今日正式啟用，並開始生產水下基樁。

該產線除可落實政府「離岸風電本土化」政策，可承攬P.P.製造業務，結合公司吊車與自有船塢、碼頭、儲存區，及大型駁船等優勢，成為海工鋼構及電銲本土供應鏈主力廠商。

（台船董事長鄭文隆(左四)在產線前與貴賓合影。圖：台船提供）

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