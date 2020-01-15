盧廣仲日前忙舉行「大人中」世界巡迴演唱會，近日也和蕭敬騰合拍廣告擔任外送平台代言人，盧廣仲今出席外送平台代言活動，聊到近期為了籌備新專輯，幾乎都待在公司錄音，平時常常使用外送平台點餐，最高紀錄「一天三餐都叫外送」，最常吃小火鍋、排骨飯或雞腿飯，有時也會點下午茶請同事吃，被問及是否會親自領餐？盧廣仲笑說「我都看當天心情耶，有時候會自己去，有時請他放管理室」，至於若有外送員想要簽名或合照，盧廣仲大方說「ok阿」展現十足親和力。

和家人感情相當好的盧廣仲，去年底妹妹歡喜出嫁，身為哥哥的他也全程參與，加上農曆年將至，過年會不會被長輩追問感情？盧廣仲笑說「妹妹出嫁就是幫我稀釋這個壓力」，坦言家人不急著要他結婚，至於媒體追問會不會排斥「先有後婚」？盧廣仲則妙回「最近比較是音樂還沒有歌詞，但編曲都已經完成，類似這樣狀態」，對於新專輯盧廣仲期許「希望能在今年夏天推出」。

日前同門師姐陳綺貞爆出淪小三醜聞，媒體詢問近日公司是否會舉行尾牙，可能會和陳綺貞見到面？盧廣仲說「應該會有尾牙，但之前沒有遇到」，話鋒一轉提及「我知道她前幾天在馬來西亞的演唱會很成功」隔空關心。而單身將近八年的他，依舊對於理想條件是「常規女生，正常善良有自己的工作」，也苦笑說雖自己不挑嘴，但只能點單人份套餐，喊話「今年如果交女朋友，就叫兩人份外送」。

(中時 )