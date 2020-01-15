吳克群推出《你說我聽著呢》社會影音小說，近來推出新單曲〈時間等過誰〉MV，首度邀來女友陳語安一起同框演出，吳克群認為，女友也是陪伴渡過那段歷程的一員，所以她完全清楚那種失去的情緒 。她詮釋特別的視角，「即將逝去的人，看著在病床前活著的人為了自己痛苦不已的時候。從痛苦到希望他們能釋懷」，要呈現逝去的人希望活著的人好好活著那種心情，他給予女友的演技高度肯定：「她表達的非常好，幾乎都是一次ok，最後隔著玻璃彷彿兩人天人永隔的告別很動人。」

該曲講述吳克群2018年歷經錐心的喪母之痛，吳克群悉心照顧並陪伴著生病的母親，沒想到以為病情即將好轉時意外惡化，吳克群從工作現場趕回路途中失去意識，來不及與母親見面告別的遺憾。吳克群在MV中真情流露，首度在鏡頭前淚崩大哭啜泣不已。

被問及母親逝世兩年了，是否覺得自己走出了？他坦言，其實在拍這支MV前，所有人沒有感覺已經兩年了，當大陸作家唐家三少和他討論有關時間遺憾，「我才發現原來自己沒有走出，時間會逼著我們拔管、頭七、告別式等，隨著時間推移做該做的事，但其實我們的心並沒有真正告別，真正的告別也需要時間」，並坦承寫完這首歌跟拍完這支MV的當天，他才理解到自己真正完成這個告別式。

吳克群首度與女友陳語安同框演出。（何樂音樂提供）

(中時 )