新北市長侯友宜與拍攝團隊分享城市規畫藍圖。（新北市新聞局提供／譚宇哲新北傳真）

加拿大拍攝團隊實地體驗新北市深澳自行車魅力。（新北市新聞局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市發展智慧城市，吸引加拿大媒體製作公司RE：SOURCE MEDIA與市府合作拍攝專題，並於15日在Amazon Prime Video全球影音串流平台上架，展現新北產業的創新與活力，並結合智能城市發展與觀光特色推廣，將新北市推上國際舞台。

新北市新聞局長蔣志薇指出，海外製作團隊遠道而來，拍攝新北市智慧城市的先進發展，例如市府大樓的智慧能源管理中心、新北市與亞馬遜合作之AWS聯合創新中心包含軟領科技、雲守護安控、盛雲電商等，以及新北市永續環保企業興采實業，與受全球矚目新興區塊鏈企業奧丁丁集團等，展現新北市產業創新及創新育成成果。

影片中新北市長侯友宜暢談未來的願景藍圖，影片同時呈現新北市山海美景的放鬆旅程，感受新北市民濃厚的人情味，蔣志薇表示，這是城市行銷的最好範例，希望透過在知名Amazon Prime Video平台播映的機會，讓全世界看到新北、愛上新北。

新聞局指出，Amazon Prime Video影音串流平台擁有高達1億2000萬訂閱人次，訂閱人數僅次於HBO及Netflix，服務超過200個國家地區，尤其在歐美十分盛行，於社群媒體Facebook、Instagram及Twitter等亦有龐大粉絲群，此次拍攝「The Future Code」為全新系列節目，著眼於創新技術及未來趨勢的公司與城市，最新一集拍攝新北、首爾、杜拜及舊金山等國際知名城市，新北市是台灣唯一入選城市。

(中時 )