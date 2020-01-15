馬國鄧姓女華僑疑遭林國平殺害肢解後棄屍基隆山區。（翻攝自臉書／李文正台北傳真）

馬來西亞籍26歲的鄧姓女華僑遭人支解分裝成三袋兩箱棄屍於基隆七堵山區的產業道路，而林嫌私闖七堵區的一處民宅並在屋內自殺，警方於今日下午2點進行驗屍，被害死者鄧女的哥哥也到場確認。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

馬來西亞籍26歲的鄧姓女華僑遭人支解分裝成三袋兩箱棄屍於基隆七堵山區的產業道路，而林嫌私闖七堵區的一處民宅並在屋內自殺，警方於今日下午2點進行驗屍，被害死者鄧女的哥哥也到場確認。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

馬來西亞籍26歲的鄧姓女華僑遭人支解分裝成三袋兩箱棄屍於基隆七堵山區的產業道路，而林嫌私闖七堵區的一處民宅並在屋內自殺，警方於今日下午2點進行驗屍，被害死者鄧女的哥哥也到場確認。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

馬來西亞籍26歲的鄧姓女華僑遭人支解分裝成三袋兩箱棄屍於基隆七堵山區的產業道路，而林嫌私闖七堵區的一處民宅並在屋內自殺，警方於今日下午2點進行驗屍，被害死者鄧女的哥哥也到場確認。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

馬來西亞籍26歲的鄧姓女華僑遭人支解分裝成三袋兩箱棄屍於基隆七堵山區的產業道路，而林嫌私闖七堵區的一處民宅並在屋內自殺，警方於今日下午2點進行驗屍，被害死者鄧女的哥哥也到場確認。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

馬來西亞籍26歲的鄧姓女華僑遭人支解分裝成三袋兩箱棄屍於基隆七堵山區的產業道路，而林嫌私闖七堵區的一處民宅並在屋內自殺，警方於今日下午2點進行驗屍，被害死者鄧女的哥哥也到場確認。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

馬來西亞籍26歲的鄧姓女華僑遭人支解分裝成三袋兩箱棄屍於基隆七堵山區的產業道路，警方發現時，各部位都已腐爛；警方查出住鄧女對面的男子林國平涉有重嫌，但林國平在警方查訪後失聯，於12日傍晚被發現在基隆市一處民宅燒炭身亡，警方前往後確認死者為有「分屍魔」嫌疑的林國平，警方於今日下午2點進行驗屍，被害死者鄧女的哥哥也到場確認。

基隆市消防局12日接獲通報指出在七堵區百三街一處民宅有男子在屋內自殺，當救護員趕到現場後，發現該名男子臉部燻黑已明顯死亡，台北市警局萬華分局偵查隊長陳偉仁指出，警方進一步採集死者指紋比對後，確認死者為此案凶嫌林國平，警方在場找到8包香菸、6300多元現金、電擊棒與手銬，警方不排除林可能用電擊棒逼問鄧女提款卡密碼，才有辦法盜領鄧帳戶1萬多元。警方也猜測由於林曾住在百三街附近，才會闖空門進入屋內，待屋主返家時，發現林陳屍在房間，萬分錯愕。

基隆地檢署檢察官翁健剛下午2點多會同法醫及台北市警局萬華分局和基隆市警局第三分局員警等人抵達基隆市立殯葬管理所解剖林國平的遺體，檢警先透過家屬做了人別確認後，就開始進行解剖，相關人員約在下午3點多步出殯葬管理所冷凍辦公室，檢警指出，今天解剖主要是除釐清死亡的原因之外，更有進行兇嫌是否有毒品反應等其他因素的再確認，並由於這起分屍案屬社會重大矚目案件，相關單位會盡快確認他的死因，預估最快一個月就會有正式的報告。

據了解，45歲的「分屍魔」林國平在家中排行老三，家中還有一個哥哥與姊姊，林嫌從幼時母親就過世了，而他的父親再娶後，卻長期在外跑船成天不在家，他的繼母也僅照顧著自己生下的3個小孩，並對林國平與他的兄、姊沒有用心照料，而外界猜測他手段兇殘及冷血，都是源由他從小在缺乏父母關愛的情況下長大，更有被繼母虐待的歷史，為此他只好走上歪路，犯案行徑也從小偷小竊變成強盜殺人，最後也害自己悽慘喪命，結束這風雨多舛一生。

(中時 )