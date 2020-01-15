1月12日，人民解放軍海軍（PLAN）的首艘「長體052D」淄博號飛彈驅逐艦服役，該艦將配署在東海艦隊。這是 PLAN在一週內第2艘神盾化軍艦服役的消息，前幾日，12000噸的「萬噸大驅」055型驅逐艦南昌號加入北海艦隊。

詹氏防衛網(Jane’s Defense)報導，052D是PLAN的第2代配有相位陣列雷達的驅逐艦，北約稱為「旅洋III級 」，也是PLAN定型後的神盾艦，目前已有2個批次型，第1批次與第2批次都是156公尺，總數13艘，皆已建造完成。

052D的第3批次加長了艦體長度，達到160公尺，淄博號(舷號156)就是第3批次的第一艘。更大的艦體可以提供未來新武裝的升級空間，美軍伯克級的不同批次也有不同的長度，從初期型的153公尺，到Flight III 型，已拉長到155公尺。

淄博號在江南長興島造船廠建造，於2018年中期下水，在短短18個月內就完成，並進行了試航。

(中時電子報)