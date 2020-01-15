《自殺防治法》去年上路，衛福部日前預告施行細則，規定媒體不得在頭版刊登自殺新聞、不得以聳動標題報導自殺新聞、不得刊登示意圖等，違者最重可處100萬元罰鍰。專家表示，藝人倪敏然的自殺事件即是最深痛的教訓，報導刊出後，當月自殺人數比過去多出60、70人。心口司表示，將儘速研擬指引供媒體參考。

2005年4月，藝人倪敏然失蹤，並在5月1日被發現自殺身亡。當時各家媒體大幅報導，甚至以頭版全版的篇幅刊登，圖文並茂地描述細節，電視新聞也不斷重播，引起民眾熱烈關注。

台大公衛學院健康行為與社區科學研究所副教授張書森表示，倪敏然自殺事件是台灣曾經歷的深痛教訓。媒體大篇幅報導後，隨即引起模仿效應，當月自殺人數多數了60、70人，多數都是與倪敏然同年齡層的男性，且自殺手法均與報導細節相同。

衛福部心口司日前預告《自殺防治法》施行細則，明定媒體應避免報導或記載涉及誘導民眾自殺的內容、訪問自殺者家屬或親友時不得洩漏隱私、不使用聳動話語或標題、不刊登於頭版或網路平臺首頁、不過度重複報導、不提供自殺具體地點、不臆測自殺原因或誤導他人為不當聯想，且不刊登照片、示意圖、影片或社群媒體連結。

另一方面，施行細則規定，媒體應教導民眾自殺防治內容、報導紓解壓力及尋求協助的正面新聞，並提供正確的求助資訊。若違反相關規定，可依《自殺防治法》，處以10萬元以上100萬元以下的罰鍰，並限期改正。若未改正，得按次處罰。

張書森表示，民眾對於新聞事件具有知的權利，但也需瞭解，媒體過度報導將增加自殺風險，對大眾並不會有幫助。心口司所預告的施行細則，建立在世界衛生組織（WHO）對自殺防治的6不6要原則上，站在保護大眾的角度，相關規範仍屬合理。

心口司科長詹金月表示，《自殺防治法》施行細則最快將在3月上路，心口司目前正蒐集過去的報導案例，下一步將推出指引供媒體餐參考。

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