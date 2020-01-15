近兩、三年來，網路使用者對於隱私的意識更為高漲，再加上不少政府與監管機關開始針對使用者的線上個資保護訂定更為嚴格的法令，讓不少科技業巨頭紛紛開始在維護用戶隱私的領域發力。Google稍早前透過官方部落格宣布，他們計畫在兩年內在Chrome瀏覽器中禁止廣告商將Cookie用於非他們所營運的網站中，對線上廣告產業來說無疑是一顆震撼彈！

全球資訊網（WWW）自發明至今已在2019年滿30歲，在過去這30年間，網站上放置的Cookie對於網路廣告產業帶來了舉足輕重的影響。透過Cookie，網站既可以保存多日使用者的登入狀態；更可以提供線上廣告商一個工具，了解用戶在網路衝浪時，拜訪了哪些網站。透過現今的工具，甚至可以了解到使用者的偏好與習慣，推送個人化的線上廣告。

自Cookie這項技術問世以來，有權利訪問Cookie內資訊的企業是怎麼保持、共享這些資料，一直是使用者與監管機關關心的重點。而在過去兩三年間，持續爆發的資料庫洩露事件，以及在美國加州、歐洲地區新推出的隱私相關保護法條，更推升了使用者對於個人隱私防護的意識。

早在Google Chrome要禁止廣告商將瀏覽器Cookie用於其他非他們所運營的網站前，包含蘋果的Safari以及Firefox等瀏覽器，就已加入類似功能，進一步保護使用者的隱私。對此，Google指出部分廠商選擇主動阻擋第三方Cookie的做法，某個程度上傷害了網路廣告相關產業。就此可以了解，決定要在兩年內禁止廣告商運用Cookie，目標打造更安全、更能保護用戶隱私的網路環境，並非單獨幾家公司想要做，就能夠辦得到。而是要整個網路相關產業都一同向前進化才有可能做到。

根據StarCounter統計，當前Chrome瀏覽器在全球市占約64%，絕對強勢。因此Chrome提出要在兩年內禁止廣告商使用Cookie的計畫後，引發軒然大波。《路透社》指出，Google這項政策並不會大幅度傷害到自家的（廣告）營收以及營運，因為他們還有很多不同的技術與方法可用於收集用戶資料；但倚靠Cookie技術的不少廣告公司，包含中Criteo SA以及Trade Desk，在本週二股價都分別下跌8%以及1.4%。

為了推動上述的願景得以實現，Google事實上也在尋找可能的替代方案。Google方面指出，他們在更能保護用戶隱私的方案可行之前，不會讓上述限制生效。當前，Google打算在今年年底針對這項禁用計畫推出第一階段的實驗計畫。

(中時電子報)