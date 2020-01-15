桃園市八德區議員劉茂群前年6月送蘋果禮盒給陸光四村棟委，遭檢方依照違反選罷法起訴。15日刑事庭宣判無罪。法官認為，劉茂群助理送禮時，並未提到要支持劉茂群，加上劉逢年過節都會送禮，難認有行賄犯意，宣判無罪。劉茂群則回應，感謝法官還她清白。

劉茂群去年10月31日一審民事遭判當選無效後，15日進行一審刑事判決，法官認為，劉茂群從2016年進入陸光四村社區服務時，都有致贈葡萄禮盒、逢年過節送柚子、生日送蛋糕給棟委的往例，此次送的蘋果禮盒，價值又非高出往例許多，未悖離一般社會尺度，也是民主政治、開放社會下的民間社團活動或政治人物的正常生態。

法官也說，衡以以社會常情及經驗法則，尚難認劉茂群贈送蘋果禮盒有主觀上行賄的犯意，也不足認為收受蘋果的棟委有投票權行使的對價關係。法官也認為，獨立判斷卷證資料內容，與民事判決不同，加上證據採認刑事係依嚴格法則，尚難認為民事結果就為不利劉茂群。

(中時 )