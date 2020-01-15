有台版築地的基隆崁仔頂魚市場，為北部最大魚貨集散地。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆市長林右昌（右）每年春節前夕都繪製崁仔頂、果菜市場等地向攤商、採購年貨市民拜年。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

攤商與採購民眾紛紛要與市長林右昌合照與簽名。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

選戰落幕，緊接著春節將屆，各地採買年貨人潮眾多，基隆市長林右昌一早至有「台版築地」之稱的崁仔頂魚市場提早向市民拜年，發放可愛討喜的金鼠紅包，受到民眾熱烈歡迎，有攤商熱情請吃生魚片，林右昌對於合照、簽名來者不拒，展現高人氣。

崁仔頂為北部最大魚貨集散地，每到夜晚燈火通明，充滿熱鬧吆喝聲音，體驗魚貨拍賣文化，凌晨趕著批購或採買新鮮魚貨人潮川流不息，林右昌凌晨4時現身魚市場視察，沿孝一路、愛一路向大家拜早年，祝福攤商、市民幸福平安過好年。

林右昌自上任後，每逢春節前夕走訪崁仔頂、果菜市場、安樂市場等地方發放限量紅包，讓攤商備感窩心，有攤商受90多歲的鄰居請託，拉著他在紅包上簽名珍藏，林右昌見婦人拿出他歷年到崁仔頂訪視合照，打趣以後要寫回憶錄要來拜訪她。

林右昌表示，今年春節市府準備15萬份瑞風亨祥春聯，希望祥瑞的風，吹進每戶市民家中，限量5萬份的「數來寶」金鼠紅包，裡頭代表感謝市民過去五年來做為市府團隊堅實後盾，2020期許與大家喜迎基隆豐收年，繼續看見港都蛻變。

林右昌近年施政獲肯定，總統、立委基隆開出紅盤，被外界看好黨內未來進軍雙北市長的熱門人選；林右昌說，謝謝大家的抬愛，未來的事情他不預設立場，現在最重要的工作，還是把市長做好，祝福大家幸福平安過好年，順利大豐收。

(中時 )