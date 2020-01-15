農曆春節不打烊，國立海洋科技博物館將探索館2樓打造為海洋探險基地，17日起推出「追鯊任務」海洋探險家互動體驗展，推出黑潮隧道、鯊魚學院等五大主題展，帶領親子穿越黑潮洋流，透過探索解謎、體驗與鯊同行，感受海洋的樂趣。

海科館長陳素芬表示，「追鯊任務」針對鯊魚資源永續、生態保育之主題，規畫全方位與有趣的科普教育，以創新思考，透過體驗擔任海洋探險家，經由遊戲探索海洋的樂趣，透過團隊合作進行闖關解謎，傳達正確的鯊魚保育知識內涵。

「追鯊任務」海洋探險家互動體驗展之特展，透過互動體驗的遊戲方式，讓參觀者可以深人了解鯊魚世界，透過3D手環選擇角色扮演及親臨體驗、應用多媒體互動體驗及AR實境技術，引發小朋友對海洋興趣，主動投入學習。

海科館指出，今年除夕休館一日，25日初一至29日初五主題館、海洋劇場、特展廳的「台灣濕地魚類生態特展」以「追鯊任務」海洋探險家互動體驗特展均開館營運，海洋劇場春節也將全台首映IMAX新片「海龜的奇幻旅程」。

配合春節、寒假來臨，延續去年擴大國旅秋冬遊方案，親子共遊12歲以下兒童免費參觀主題館、海洋劇場、潮境海洋中心延至31日，同行家長則享套票300元優惠價，設籍基隆與瑞芳民眾也可把握睦鄰免費入館或購票優惠方案來海科館走春。

(中時 )