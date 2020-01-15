「行烏跍－新竹地區煤礦特展」即日起至12月31日在新竹縣文化局縣史館展出，策展顧問周政男（右一）向縣長楊文科（左二）介紹展覽內容。（莊旻靜攝）

「行烏跍－新竹地區煤礦特展」即日起至12月31日在新竹縣文化局縣史館展出，現場展示圖稿、器具，還原過去礦工工作環境。（莊旻靜攝）

新竹縣沿山地區過去均有礦場，日治時代到光復初期，均有在地人是從事礦工，一句「入了坑，命是土地公的，出了坑，命才是自己的」成為礦工生活寫照，新竹縣史館即日起展出年度特展「行烏跍－新竹地區煤礦特展」，邀請民眾共同解密新竹山區客家籍礦工的生活，認識過去礦場的生活記憶。

新竹縣為全台第二煤礦大縣，縣長楊文科解釋，「行烏跍」須由客語發音，其中行代表進出，烏則是指黑暗的礦場，跍則是客語「蹲」的意思，也具有「在礦坑裡挖煤，同時用輕便車運送煤炭進出」意涵。策展顧問周政男曾是礦場保安督察員，15日也在開展記者會中，分享過去在礦坑吃飯，煤礦掉到飯菜上的辛酸，還有遇到無數次礦災，或是一氧化碳中毒，礦工所遇危險非他人能想像。

此特展共有4大展區，分為「煤與礦業知識」、「礦坑環境與安全」、「新竹地區煤礦」以及「新竹礦工人物誌」，策展過程由老礦工牽線、分享，諸多礦工如郭仁禮、呂清智、周政男、甘嘉亮、林政宏、溫天火、范振燿及周秋蓉等人，均熱情提供封存已久的圖稿、書冊、器具，新北市觀光旅遊局、新平溪煤礦博物園區也商借部分展品，使展覽更加豐富。

經濟部礦務局科長林杰濱提到，會使用「行烏跍」詞彙就一定是行家，早年竹縣煤礦為化工原料，專門煉鋼使用及製作焦油，開採危險性高，礦工們都是冒著生命危險工作。另一策展顧問為影像工作者古少騏，也透過客語訪談影片，讓在新竹山區開採的客籍礦工，說出自己的生命故事，生動傳達礦場環境及工作狀態。

此檔展覽即日起至12月31日止，文化局長田昭容表示，展覽期間，民眾只要參觀並填學習單，即可獲得小禮物，詳情可至新竹縣政府文化局官網或臉書粉絲專頁「竹縣go藝思(www.facebook.com／hchcc.gov)查詢，或電洽03-5510201轉750。

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