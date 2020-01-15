寒冬泡湯趣！日本溫泉泉質佳，溫泉飯店嚐美味更有fu。旅遊平台TripAdvisor® 近期公佈「2019年日本最佳溫泉和水療」排行榜首20位：第一名是位於四國高松的佛生山溫泉，以蒲扇造型票券備受旅人喜愛；第二名的秋田縣鶴之湯溫泉，可欣賞雪景泡湯；第三名是以男女混浴作為主要賣點的青森縣的酸湯溫泉。在排行榜上的還有東京近郊的大江戶溫泉物語、氛圍相似北投溫泉區相似的草津溫泉也入榜。

獲選的各地名泉，不但泉質上佳，更不乏療癒、美肌與保健等附加功能，以及擁有優美風景，像是壯闊的冬日雪景或炊煙渺渺的靜謐山谷，旅客享受高品質湯泉時觸目所及獨一無二的自然美景。除了大家熟知的溫泉定食外，還有特色美食如溫泉咖哩飯、溫泉麵包、拉麵等，吸引日本當地旅客前往造訪。

佛生山温泉 天平湯。（TripAdvisor 提供）

從數百處競爭者中脫穎而出、榮登「2019年日本最佳溫泉和水療」排行榜首的佛生山溫泉，完美揉合簡約現代的建築設計和傳統日式溫泉，並販售以「一把扇子」作為車票的特色溫泉套票，深受日本人喜愛。

秋田縣鶴之湯溫泉。（TripAdvisor 提供）

第二名的秋田縣鶴之湯溫泉擁有傳統木造建築與露天溫泉，搭配冬季雪景更是美不勝收；而第三名青森縣的酸湯溫泉在日本境內馳名以千人風呂、大型傳統男女混浴作為主要賣點，除了混浴池外，也有各自的男湯跟女湯可以選擇。另外，神奈川縣的宮前平源泉，以及長野縣的星野溫泉蜻蜓之湯均是首次上榜。

酸湯温泉。（TripAdvisor 提供）

而台灣旅客熟知的豐平峽溫泉、草津溫泉大瀧乃湯與大江戶溫泉物語也都榜上有名。在東京近郊的大江戶溫泉物語擁有江戶時代氛圍且提供許多設施，是非常適合一家大小安排一日遊的溫泉主題樂園。

大江戶溫泉物語。（TripAdvisor 提供）

深受旅客喜愛的豐平峽溫泉，除了能在泡湯之餘賞楓、賞雪外，著名的「印度咖哩」更是一大亮點，如果吃慣了溫泉饅頭、溫泉蛋等美食，不妨可到此嘗試不同的「特色溫泉美食」。

另外，許多網友推薦以泉質著稱的草津溫泉，除了氛圍相似北投溫泉區而有親切感外，更擁有特色「湯畑」景緻，成為吸引旅客前往一探究竟的打卡名點。

2019年日本二十大最佳溫泉和水療。（TripAdvisor 提供）

(中時電子報)