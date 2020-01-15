新北市萬里區萬里國小於今（15）日舉辦「認識家鄉-與里長有約」活動。（萬里國小提供）

新北市萬里區萬里國小於今（15）日舉辦「認識家鄉-與里長有約」活動。（萬里國小提供）

新北市萬里區萬里國小於今（15）日舉辦「認識家鄉-與里長有約」活動。（萬里國小提供）

新北市萬里區萬里國小於今（15）日舉辦「認識家鄉-與里長有約」活動。（萬里國小提供）

新北市萬里區萬里國小於今（15）日舉辦「認識家鄉-與里長有約」活動，邀請學區內里長到校授課，以「國際教育」為核心概念，分享萬里地區過去的人文史實，以及正在進行中的各項建設，讓孩子不再把課本當成無聊的社教宣導教材，而能與地方特定的人事時地物產生情感的連結！

「認識家鄉-與里長有約」活動由學區內萬里里長王傑倫；北基里長鄧月嬌；中幅里長何寶環；龜吼里長曾基成等4位里長擔任授課講師，學生按照自己戶籍的鄰里分組，由老師引導到各里分配的教室，4位里長分享自己里內特殊人文歷史以及現階段鄰里建設內容，透過課程分享，讓學生充分了解自己生長的家鄉。

教務主任黃沁華說：「讓孩子認識家鄉、肯定家鄉、愛上家鄉」，培養孩子國際視野是學校的重要議題，經由認識自己，進而多元欣賞、包容。現代人由於工作忙碌，對於生活的鄰里不若農業社會來的熟識，萬里國小辦理「認識家鄉-與里長有約」活動，能讓學生能夠快速地認識生活環境，學生經由里長的口中認識自己的社區，經由此次活動，參加活動的學生分享：「以往只經由廣播聽到里長的聲音，今天終於看到真人了。」、「里長原來要做這麼多為民服務的事。」

大力促成此次活動的家長會童美月會長表示：「借助學區內里長的資源，讓孩子能夠在課程中將知識轉化為能力，透過孩子回家後和父母分享認識家鄉的概念，提升學區的多元包容理念。」

未來，萬里國小也會邀請外籍家長、駐區藝術家走進萬里，協助打造萬里成為多元文化學習中心，共同以策略性整合資源、專業組織、社群交流、將國際教育的能量推向社區，以共好的概念落實學校多元文化推動的具體績效。

(中時 )