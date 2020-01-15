《港股》恆指收跌0.39％，小米逆勢漲近5％ 16:482020/01/15 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國表明在達成第二階段貿易協議前，將維持對中國實施的關稅措施，使投資人轉趨保守，周三香港恆生指數收跌0.39%，為28773.59點。國企股(H股)收跌0.53%，為11295.47點。 九毛九首日掛牌，股價暴漲56%。科技股漲跌互見，阿里巴巴下挫1.25%，騰訊跌0.4%。小米大漲近5%，市值來到2956億港元，逼近3000億港元大關。金山軟件大漲11%，美圖漲近10%。中芯國際搶下華為海思14nm代工大單，股價勁揚5.57%。 (時報資訊) #港股 #恆生指數 #國企股 #H股 也許您會感興趣 推薦閱讀 羅明才7連霸 自行宣布當選 19:222020/01/11 政治 陸解放軍在台灣大選日軍事演習 引人聯想 14:142020/01/12 兩岸 台股ETF 元大主攻殖利率題材 04:102020/01/13 金融．稅務 《電子商務》雙11、12助攻，網家Q4營收破百億元創高 08:522020/01/13 財經 人民幣中間價上漲88點 10:232020/01/13 財經 恒指收漲316點 騰訊創逾年半高 16:502020/01/13 財經 英國11月GDP年增幅逾7年最低 09:032020/01/14 財經 除舊佈新就靠它 小米年貨節1／16起跑 09:572020/01/14 科技 美撤匯率操縱國標籤釋善意 A股三大股指走高 11:192020/01/14 財經 美中對降關稅無共識 美股走勢分歧道瓊漲幅縮小 07:042020/01/15 國際 財經熱門新聞 走向陸美競爭最前線 張忠謀一句話預言台積電未來？ - 財經 台積電遭陸廠搶單 驚！半路殺出小三 - 財經 危險了！台積電遭砍殺…英媒爆驚嚇內幕 - 財經 大復仇幹掉三星！全球半導體霸主回來了 - 財經 獨家 》熬過機師、空服員罷工！長榮、華航年終讓人哭了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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