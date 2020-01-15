美國表明在達成第二階段貿易協議前，將維持對中國實施的關稅措施，使投資人轉趨保守，周三香港恆生指數收跌0.39%，為28773.59點。國企股(H股)收跌0.53%，為11295.47點。

九毛九首日掛牌，股價暴漲56%。科技股漲跌互見，阿里巴巴下挫1.25%，騰訊跌0.4%。小米大漲近5%，市值來到2956億港元，逼近3000億港元大關。金山軟件大漲11%，美圖漲近10%。中芯國際搶下華為海思14nm代工大單，股價勁揚5.57%。

(時報資訊)