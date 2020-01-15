康舒(6282)在工業及消費兩大電源產品出貨穩定成長及綠色新能源事業布局開花結果下，2019年合併營收達205.84億元，年成長9.88%，獲利更在業外挹注下可望挑戰歷史新高，今年在大型工業、伺服器、通訊及電信電源出貨暢旺，加上太陽能電場持續建置及智慧電表等新產品出貨放量，康舒總經理高青山表示，今年營運很樂觀，營收成長幅度會高於去年，獲利亦會比去年好。

新金寶集團今天舉行旺年會，高青山在會前記者會表示，2019年中美貿易戰衝擊全球經濟，外在環境變化劇烈，但康舒因工業及消費兩大電源產品出貨穩健成長，且太陽能電場等綠色新能源事業布局逐步開花結果，全年合併營收達205.84億元，年成長9.88%，為2015年以來首度回到200億元關卡，獲利在業外挹注下，有機會創下歷史新高。

展望今年，就各產品來看，高青山表示，消費性電源因終端應用如：智慧家庭、電競、IoT、監控系統等市場日益擴大，業績將持續攀升，工業用電源亦因邊緣運算、雲端資料中心、人工智慧、大數據等新應用與電動汽機車普及化快速成長可望穩定成長；在綠色新能源事業部分，我們在2019年台電電表標案標得31.7萬具智慧電表，佔標案總數達40%，預計2020年到2021年上半年出貨完畢，太陽能發電案場累計得標將建置之總發電量已逾100MW，公司亦與知名電動機車廠合作切入換電站的電源管理系統，全方位整合電力服務平台，營收貢獻亦逐步提高。

在燃料電池電源部份，隨著國際重要客戶在全球市佔率快速攀升，康舒計畫在台擴增產能，帶動硬體電源產品業績逐年攀高，目前除電源產品外，亦跨足電源系統整合組裝之業務，以提高整體出貨毛利及營收規模。

高青山表示，由於各項產品布局逐漸開花結果，今年營運很樂觀，預估營收成長幅度將高於去年，獲利亦會比去年好。

(時報資訊)