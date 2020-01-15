瞄準春節送禮市場，統一企業再端出旗下最高價泡麵「滿漢御品」禮盒，一碗售價248元，並宣布再度跨界攜手「故宮精品」，結合故宮鎮院之寶「龍藏經」秘製圖騰，象徵七世平安跟好運，為春節送禮更增添福氣。即日起在全台16間指定7-ELEVEN及電商平台momo購物網開賣，限量9,500碗，售完為止。

統一企業公共事務室經理凃忠正說，統一「滿漢御品」主打送禮市場，僅在春節、中秋、端午三節限量推出，自2016年推出迄今，包括今年春節共計推出12檔、合計超過6萬碗，且檔檔都在2～3周左右完銷，最高紀錄還曾創下半小時賣出1,000碗、一天之內1,688碗全部完售的佳績。

鑑於消費者接受度高，加上看好春節送禮需求，凃忠正說，統一「滿漢御品」這次春節加碼推出9,500碗，數量超過之前最高8,888碗紀錄，也是「滿漢御品」歷來單次推出最多數量的一次。

這次禮盒特色是什麼？從包裝上來說，統一指出，此次「滿漢御品」盒蓋上，印有「龍藏經」的「黃地團龍如意雲紋織金妝花緞」圖騰，與「滿漢御品」以古代宮廷器皿天圓地方為概念，製作的「龍乘雲」碗身互相呼應，無論是送禮或自用，都能將「龍藏經」蘊藏的七世福報寓意，送給親友或自己。

以內容物來說，據統一介紹，「滿漢御品」不僅主打以一頭牛僅1％的特選腱肉為名，還有非油炸波浪麵專利技術製成的麵體，建議用100度C的熱水沖泡約4分半鐘，就能品嘗到內厚邊薄的咬勁，加上以四川𤆵燒與法式高湯雙重技法的湯頭，再加入用青蔥、青梗菜、蒜苗製成的蔬菜包，更能提升湯頭甜味，口感上甘甜不膩。

此外，故宮精品也因應這次跨界聯名，加碼推出限定活動，推出限量「龍藏經」圖騰紅包，只送不賣，民眾只要於2020年1月23日至2020年1月29日間，到故宮商店消費即可獲得乙份，共限量9,800份，送完為止。

(工商 )