金仁寶集團旺年會15日登場，每年都會為景氣做預言的金仁寶集團董事長許勝雄，樂看今年景氣可望好轉，強調「全世界經濟上來，台灣必然可以上來」，另迎向2020年，台灣也有機會從「嚴峻的一年」過渡到「挑戰的一年」。

中美貿易戰當道，讓2019年的營運蒙上陰影，連許勝雄也嚴陣以待，認定2019年是嚴峻的一年，證諸去年的實績也是如此，IMF去年預估2019年全球成長率為3.9％，但去年一路下修，修正到去年11月只剩下3％，影響所及，美國GDP也由2.9％下修至2.4％，中國只剩下6％至6.1％，歐美也由1.9％更新為1.2％，唯一成長的國家只剩日本，不過成長幅度也很有限，僅由0.8％成長至0.9％，台灣為海島型經濟，全球經濟不好，台灣也很難獨善其身，2019年台灣成長率僅2.64％，低於前年的2.75％。

展望2020年，陸美今（15）日已簽署第一階段貿易協議，意味著全球的經濟有機會往比較穩定的方向前進，再加上美國大選前也不太可能出現大變化，另美伊雙方的緊張情勢也告緩解，都有助於今年景氣好轉，但許勝雄仍認為「2020年還是挑戰的一年，不過今年全球GDP會比2019年高，成長3.4％是可以被期待的。」相較於主計處去年對台經濟成長率的預估值2.64％，今年則可望成長至2.72％，仍有0.08個百分點的成長空間。

(工商 )