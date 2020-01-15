白安去年4月展開「我們的時代」巡迴演唱會，以細膩溫和的聲音療癒人心，歷經巡迴14城市後圓滿落幕，農曆年過後白安將在2月29日於台北新光三越信義香堤大道廣場舉辦免費入場的「當我們還年輕」Special Live，在四年一次的2月29日特殊的日子，她也將精心準備Special演出，讓歌迷們以及路人粉都能留下難忘回憶。

白安曾環島舉辦mini live，也曾在紐約街頭開唱，街友被她空靈又療癒的歌聲征服，還掏錢打賞，但2月29日演場會對她來說是首次的大型街頭專場，為了這90分鐘的演出，喜歡接受挑戰的她，相當興奮，已密集與工作團隊開會，精挑細選歌單，歌曲重新編曲，也希望以音樂吸引大家駐足聆聽。她也透露接下來將到南美洲半個月，參加朋友婚禮外也透過旅遊充電，從當地的人、事、物中汲取創作靈感。

在「我們的時代」的巡演中也藏有一段浪漫戀曲，原來白安在演唱會上，希望歌迷和旁邊的人手牽手，而兩位粉絲原本早已喜歡彼此，因為白安的這句話讓兩人心緊緊相繫，意外地為歌迷牽起紅線，事後白安聽到這個好消息也很開心，希望2月29日這個特別的日子裡，帶著特別的人，一起來看場特別的演唱會。更多白安的相關信息，請關注白安官方臉書、微博及相信音樂官方臉書、微博、微信。

(中時 )