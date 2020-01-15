平常襪子穿破了，或是穿到鬆了，你會怎麼處理？多數人就是扔掉重買一雙新襪！不過日本一家襪子專賣店徹底顛覆了這一「傳統」：店家推出了襪子終身免費換新的服務，拿著它家的破洞襪子來，就可以免費換雙新的

當然，要想享受這一福利，代價也不算便宜。這家襪子售價在一雙2000日元（約合台幣544元）左右。

據日本朝日電視臺報導，當襪子破洞時，大家往往會猶豫到底扔還是不扔。為了應對這一煩惱，日本東京一家名叫「Life Long」的襪子專賣店推出一項「前所未聞」的服務：用一雙這家店的破洞襪子換一雙新襪子，或者用三雙起毛的襪子也可換一雙新襪子。只要符合這兩個條件，就可以免費換到新品，無論幾次都可以，也就是終生可以換新襪。

這家襪子店的社長表示，自家襪子已經賣出了約4萬雙，然而拿破襪子來換新襪子的顧客還不到1%。社長很自豪說：「我家襪子很結實。因為編織的方法和用的素材都很好。」負責生產襪子的工廠方面也表示，襪子的線選用的是一種混尼龍的特殊材質。

(中時電子報)