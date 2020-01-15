今年民眾購屋信心度如何？根據房仲業者發布第1季購屋意向調查，對於未來房價趨勢，其中高達5成受訪者認為房價會持平，其中看跌比率為近6年新低，認為持平或是看漲的受訪者比率也同步為近6年新高。至於選後民眾對於政策方向的調查中，過半的受訪者認為房市政策方向將是中性持平。

根據信義房屋公布2020年網友第1季的購屋意向調查，受訪者對於未來房價看跌比例收斂到30%，另外有50%民眾認為未來房價持平，購屋信心是近六年調查最佳的一次，至於選後民眾對於政策方向，過半受訪者認為，房市政策方向將中性持平。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，此次調查受訪者購屋信心進一步回升，對比房市可發現2019年的交易量也呈現近五年最佳。調查結果顯示，受訪者多數認為未來房價持平，且預期選後房市政策偏向中性，因而購屋信心回升到六年最佳的時候。

由於近年影響購屋信心的大環境因素，政府政策比景氣影響更為顯著，因此本次調查選後的政策走向，有過半的受訪者認為「中性持平」，僅26%受訪者認為偏空，另有19%預期偏多，顯示多數潛力買者不認為選後政策會不利於房市發展。

曾敬德指出，此季的調查顯示民眾信心的確進一步回溫，回到近六年最佳的時候，反應在市場上2019買賣移轉棟數也是近5年來最好的一年，對於房市看法逐漸轉佳應會延續到2020年，房市仍會是自住穩定回流的一年。

(中時電子報)