海巡署本周末將舉辦小小海巡體驗營，民眾可以穿著專業海巡衣帽、配戴模擬防彈衣、投擲救生圈、乘坐救生艇等，要讓大小朋友玩翻天。 （海巡署提供／戴上容新北傳真）

海巡署本周末將舉辦小小海巡體驗營，民眾可以穿著專業海巡衣帽、配戴模擬防彈衣、投擲救生圈、乘坐救生艇等，要讓大小朋友玩翻天。 （海巡署提供／戴上容新北傳真）

海巡署歡慶成立20週年，本月18、19日將於高雄港、台北港海巡基地開放4艘國內船廠承作的巡防艦，開放飛行甲板、駕駛台、警備救難艇、水上摩托車、40快砲等相關艦上設施，日前更舉辦小小海巡活動，讓大小朋友體驗海上摩托車、救生活動等，成為一日專業海巡人。

海巡署艦隊分署指出，18、19日早上10點至下午4點，將分別於高雄港新濱碼頭及台北港海巡基地開放民眾免費登艦參觀，1月18日高雄場將由2000噸級台南艦及1000噸級屏東艦領軍；1月19日台北場則由3000噸級宜蘭艦及1000噸級桃園艦接棒登場，展出國艦國造成果，機會難得，歡迎民眾到場體驗。

此外，配合20週年慶，去年12月起至今已舉辦5場捐血活動，超過300位同仁捐出熱血傳送愛心，日前舉辦小小海巡體驗營，小朋友可以穿著專業海巡衣帽、配戴模擬防彈衣、投擲救生圈、乘坐救生艇等，體驗當一日海巡員。

海巡署長陳國恩補充，行政院於20年前整合海岸巡防司令部、內政部警政署水上警察局及財政部關稅總局八艘大型緝私艦，成立行政院海岸巡防署，2018年改為海洋委員會海巡署，以海域治安、維護漁權、救生救難、海洋事務及海洋保育為五大核心任務，希望透過週年慶活動，讓一般民眾一窺海巡工作日常，對我國艦隊增加認識與信心。

(中時 )