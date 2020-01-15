勤益科大的外籍學生穿上傳統中國服飾，端出一道道各國特色家常菜，展現另類文化融合。（林欣儀攝）

體恤外籍學生與台灣民眾的飲食習慣差異，國立勤益科技大學特別在學生宿舍打造「外籍生專用廚房」，15日啟用，邀請來自美國、印度、蒙古等國家的學生大秀廚藝，同時提前舉辦圍爐活動，現場只見穿著傳統中國服飾的學生端出一道道各國特色料理，展現文化融合。

穿著中國傳統唐裝的外籍學生站在廚房內大秀廚藝，烹煮出一道道各國家常菜，會場中香氣四溢。就讀冷凍系、來自印尼的艾爾番端著親手烹煮的「巴拉巴拉」，他說，這是以紅蘿蔔加入麵粉攪拌再煎煮，要搭配加了花生、辣椒的特製醬料食用，是媽媽在家中最常煮的印尼菜。

來自印度的妮米塔也是製作該國家常菜餚，其中一道還是印度節慶時一定要吃的甜點，以油麵攪拌製作、上面灑些堅果及葡萄乾，最是符合台灣農曆新年圍爐氣氛。

勤益科大校長陳溫淵指出，因學校外籍學生人數年年增加，近幾年都會舉辦圍爐活動，讓他們感受到過節氣氛、也藉此了解台灣傳統文化，今年有感於許多外籍學生吃不慣台灣食物，還特別打造不同國家的專屬廚房，並開放學生大顯廚藝，透過PK賽增加熱鬧氛圍。

(中時 )