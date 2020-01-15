在美國與大陸簽署首階段貿易協議前夕，外媒傳出，川普政府打算修改法令擴大禁止外企對華為供貨，加上華為14奈米晶片下單給中芯，消息一出，衝擊台積電股價盤中一度暴跌8.5元，但因外資一路喊多，短線消息面利空消化後，股價可望續攻。

路透15日報導，按目前規定，美國禁止海外製造的產品，包含25%以上的美國技術成份，據知情人士透露，美商務部打算修改規定，將出口華為產品的美國技術門檻降低到10%，並將管制範圍擴及非技術產品，如消費電子產品等。

一旦美方為阻斷華為供貨，將「來自美國技術含量」的出口標準，從25%門檻下調至10%，外國企業也得遵守規定，若外媒消息屬實，台積電內部評估，7奈米製程因佔9%技術含量，應該能繼續供貨，但12、16奈米以上製程恐難逃一刧。

此外，華為為避免爆發晶片斷貨危機，旗下海思半導體14 奈米晶片下單給中芯，為未來晶片可能遭美方斷供提前作準備。

台積電明（16日）將舉行法說，多數外資持續看多，目標價甚至上看400元，但今天受到消息面壓抑股價疲弱，盤中一度大跌8.5元（或2.4%），最低來到337.5元，最後一盤有逾萬張買單敲進，終場下跌6元，收在340元。

(中時電子報)