根據最新實價揭露資料顯示，北市豪宅「皇翔御琚」、「琢白」均傳成交紀錄，其中「皇翔御琚」11樓戶，成交總價為4.1億元，不過，實價備註為親友交易，單價約210萬元，可說是親友交易最高單價，業者分析，賣方仍持有該豪宅戶，而豪宅交易備註親友交易，大多基於節稅考量，但護盤意味濃厚。

此次實價揭露的「皇翔御琚」，於2019年11月成交11樓戶，每坪成交價約210萬元，總價為4.1億元，成交價格則是近7年以來最低的一次，不過實價備註欄有載明屬於親友、員工或其他特殊關係間之交易。

根據謄本資料顯示，此筆交易賣方為震旦國際，買方則是百川國際投資公司，而震旦國際目前手上仍持有15樓戶，此次交易以親友價轉手，每坪210萬元的行情和2018年每坪219萬元接近，單價守住200萬大關，頗有護盤意味。

大家房屋企研室主任郎美囡表示，皇翔御琚位於忠孝東路五段236巷，為北市知名富人巷。皇翔御琚目前實價揭露共有13筆交易，均價約每坪260萬元，震旦國際以6.44億元、每坪219萬元買下15樓戶，創該社區新低，不過，由於震旦國際為原有住戶，因此以加購價優惠出售，並非降價求售。

至於信義區豪宅「琢白」則最新揭露2019年的9月的13樓戶，成交3億元、拆算車位每坪約208萬元，與2018年的11樓成交行情接近，實價行情也站在每坪200萬元以上。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，豪宅市場受惠景氣復甦與換屋需求帶動，指標豪宅的交易仍維持偶有佳作的市況，觀察這些買方可能基於換屋或幫第二代就近購屋，甚至是有些新創或當紅的產業，企業主購置豪宅自用等等，還有少部分的企業主重複購入單一豪宅等，雖然投資或置產仍不興盛，但仍可以看到有許多豪宅有成交的實價揭露紀錄產生。

(中時電子報)