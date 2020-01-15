大湖鄉公所慶元宵，將於2月8日舉辦庄頭伯公大集合聯合祝壽、千人挼粄圓活動，15日舉辦記者會暖身，（右起）立委徐志榮、鄉長胡娘妹、副縣長鄧桂菊、文觀局副局長王浩中體驗搓紅白湯圓。（巫靜婷攝）

大湖鄉公所慶元宵，將於2月8日舉辦庄頭伯公大集合聯合祝壽、千人挼粄圓活動，15日舉辦記者會暖身。（巫靜婷攝）

大湖鄉公所慶元宵，將於2月8日舉辦庄頭伯公大集合聯合祝壽、千人挼粄圓活動，15日舉辦記者會暖身，副縣長鄧桂菊出席致詞（左）。（巫靜婷攝）

苗栗縣大湖鄉公所慶元宵，將於2月8日元宵節，在廣停二廣場舉辦客庄迎春活動，活動日邀集「千人挼粄圓」，15日開放網路報名，限額300名；另發揚伯公信仰，公所上午於義民廟廣場舉辦「庄頭伯公大集合聯合祝壽」儀式，歡迎鄉親攜家帶眷祈福，保佑闔家平安過整年。

大湖草莓2期作正紅，大湖鄉除了是浪漫台3線的觀光亮點，也致力保存客家文化，獲客委會名列全台10大特色客庄小鎮，鄉公所喜迎元宵，15日宣布於元宵節舉辦客庄千人迎春活動。上午8時由各村庄迎請伯公至義民廟廣場集合，聯合遶境、安座後，舉行三獻禮、打八仙、祭拜禮等傳統活動。

下午3時於廣停二廣場舉辦「千人挼粄圓」活動，15日開放網路報名，活動當天另開放120人現場報名，並保留120個名額給大湖鄉親，每村10位，可大湖鄉各村長洽詢。鄉公所指出，參與者可獲得粄圓1斤、客家竹篩與客家花布1組，結束後發放炒米粉、貢丸蘿蔔湯1份，另有限量紅包放送。（報名網址：https://dcd.idv.tw/G2020）

鄉長胡娘妹表示，許多在外打拚的青年趁著元宵節返鄉團聚，大湖鄉是個大家庭，搓湯圓就代表「團圓」，希望每位鄉親都能團聚在一起，也歡迎全國民眾參與分享喜悅；活動另邀請傳源文化藝術團、大苗力特技團、知名樂團及客家歌手等精彩節目，同時邀請12團社區學校輪番上陣，並舉辦摸彩活動等，邀請遊客造訪大湖同歡。

(中時 )