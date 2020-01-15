新北市長侯友宜。(本報系資料照)

爭議24年，環保署環評大會今通過淡北道路二階環評，新北市長侯友宜再度親自出席、爭取全案通過。侯友宜表示，這是一個解決台二線壅塞交通，淡水、石門、三芝的救命道路，預計按照環評委員建議事項，在今年年底動工，預計4年為施工目標，在2023年完工。

侯友宜說，淡北道路工程經過所有淡水居民，以及市府團隊努力的溝通協調，爭取了24年，總算在今天環評通過了，這是一個解決台2線壅塞交通，非常重要的關鍵一條道路，也是淡水、石門、三芝的救命道路。今天所有的環評委員所提出來的問題，我們逐項、逐項來給他做一個報告，謝謝環評委員以及公民團體、民意團體滿滿的支持，讓我們順利的過關。

侯友宜強調，未來新北市政府一定負起責任，在文化資產、紅樹林生態的保育，以及空氣品質、水質的管理，一定會做到把關的責任；更重要的，我也謝謝台北市的支持，所以，跟台北市銜接的淡水、關渡，整個公共運輸的使用率，如何降低交通的衝擊，我們會創造雙北雙贏，讓我們共榮共生。

至於完工日期，侯友宜表示，目前我們規劃大概是以4年的一個目標值來做努力，如果我們年底動工，算一算也要快到2023年左右，那我們全力的衝刺，希望儘速的解決交通壅塞的這個痛苦期，因為等了24年，我們不能再等下去。所以我們施工的品質、施工的速度、以及我們剛剛講的整個環境生態的保育，同時並進，讓我們淡水的人能夠跟台北緊密的結合，也能夠有一個安全舒適回家的路。

(工商 )