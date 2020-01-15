運達投顧分析師洪任浚認為，當資金從台積電轉出後，反倒轉向部分中小型的個股，若從基本面的角度來看，底部開始出現轉折的族群，將是台股後續的焦點所在。個股方面，本周納入投資組合的國揚，2020年大案子要入帳，帶動營收及獲利成長。

他指出，台股均線扣抵值正在扣抵高值，加上遭逢前高壓力區，震盪整理乃屬正常現象，而指數回檔主因權值王台積電（2330）再度傳出被搶單的消息，加上本益比也來到合理價位，本就容易引發股價震盪。

智伸科（4551）切入高精密度的汽車零組件，隨著全球對汽車的環保意識抬頭，推動缸內直噴引擎（GDI）與雙離合變速器（DCT）的汽車零組件出貨成長，並經由購併持有旭申股權，連帶切入特斯拉（Tesla）供應鏈。

近年來，智伸科也跨足醫療產品領域，毛利率向上攀升可期，2019年前三季每股盈餘（EPS）達到5.64元，預期2020年在新品出貨下，有繳出一個股本的實力，儘管短線股價漲多，加上前高195.5元有套牢壓力，短線拉回融券不減，有利於後續的長多格局。

(工商 )