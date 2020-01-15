華冠投顧分析師吳官隆表示，台股15日的電機、建材、食品與化工業表現不錯，而大盤受到陸股拖累而疲軟，不少電子中小型股陷入修正，隨著封關日腳步逼近，後市走勢仍偏震盪。

他指出，美股14日收小漲，道瓊指數漲32點、收在28,939點，美中簽署貿易協議，惟利多似乎已先反應完畢，加上台股15日逢周結算，加權指數跌88點、收在12,091點。綜觀亞股之中，台股、日股、韓股、港股及陸股都下挫，其中，上證指數午後於3,087點附近跌0.7％，攻高力道暫時休息。

觀察台股15日盤面，被動元件華新科與禾伸堂下跌，光學鏡頭玉晶光和大立光走弱，IC設計族群亦見下挫。而矽晶圓環球晶及中美晶皆收高，使上櫃指數收盤僅跌0.05％，可惜加權指數留有中黑棒，型態上出現疑慮。

個股方面，本周納入投資組合的漢磊，15日漲0.25元、收27.3元，20日線壓力位於27.5元，KD指標於28附近整理。本周三縮量收小紅棒，持續橫盤抗跌，周四有機會轉強直接上攻。

(工商 )