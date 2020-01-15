倫元投顧分析師陳學進表示，台股15日開低走低，終場下跌87.93點，跌幅0.72％，收在12,091.88點，櫃買指數表現相對強勢，終場僅小跌0.08點，跌幅0.05％，以149.54點作收。

三大法人方面，外資轉賣88.97億元，投信轉賣1億元，自營商轉賣32.29億元，外資於台指期貨市場上同步減碼1,926口多單，累計淨多單部位為36,749口，心態呈現中性偏多不變。

春節封關在即，市場追價意願相對謹慎保守，加上丙種結帳及投資人獲利了結賣壓湧現，導致台股15日關前震盪拉回，然多頭架構並不會因長假賣壓而改變，因市場不確定性因素消除外，選後回歸基本面及中美第一階段貿易協議簽署，均將支撐大盤後續表現。

況且主計處再度上修去年國內第三季經濟成長率初步統計至2.99％，並預期第四季將續攀升至3.04％，若從進出口的角度觀察，去年國內12月進出口值也雙創歷史單月次高，其中12月單月出口值達294.9億美元，年增4％，連2月收紅，顯見台灣整體經濟仍可望維持緩步向上成長。

個股方面，本周納入投資組合的國揚，三大建案即將完工交屋，業績可望邁向高峰，加上受惠大南港案題材激勵，15日股價放量大漲，續創波段新高，後市量價不失控且守穩10日線或月線，大漲再創新高的機會可期。

展望2020年，財政部統計處長蔡美娜表示，受惠人工智能（AI）、5G及半導體等產業發展，以及電子零組件需求強勁，加上節前拉貨效應，預期上市櫃公司首季營運將呈現穩健成長，利於支撐股市震盪向上。

此外，內外資法人、壽險資金、中實戶或政府基金等心態積極偏多不變，且短中長期均線均呈現多頭向上排列，大盤下檔只要守穩多頭馬其諾防線11,668點或11,790點，短線的震盪則無須過於擔心，只要選對趨勢、產業及股票，獲利可期。

(工商 )