蔡英文總統今天赴民進黨中常會致意， 她隨後在臉書表示，「團結的民進黨就會獲勝，這次我們又一起做到了」。強調選舉結束後，保持政局穩定、用對話化解對立、團結整個國家，是執政團隊的當務之急。「每一個國民的照顧，都不能因為他的政治傾向，而有絲毫減損」。

蔡英文在臉書表示，今天她與賴清德副總統當選人一起到民進黨中常會致意。她要謝謝民進黨主席卓榮泰帶領的黨務團隊，「包括每一位常委、主管，還有全體工作同仁的努力。這一年來，大家辛苦了」。

她說，我們得到817萬票支持，但我們都很清楚，人民投票給我們，有很多原因。這些不同的原因，不能被簡化成，人民對執政團隊的無條件支持。支持我們的人，我們感謝。沒有支持我們的人，我們也理解，並且願意伸出雙手，拿出更大的誠意，擁抱他們，化解他們的疑慮。

蔡英文認為，民進黨的可愛在於我們不會因為失敗，就灰心喪志，也不會因為勝利，就忘記反省。選舉結束後，保持政局穩定、用對話化解對立、團結整個國家，是執政團隊的當務之急。每一張選票的託付，我們都要記在心上。每一個國民的照顧，都不能因為他的政治傾向，而有絲毫減損。

她要再次謝謝卓主席、為孩子而戰的羅文嘉秘書長、以及黨部的夥伴在這段時間的付出，「辛苦大家了！」

(中時 )