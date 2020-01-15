鄧紫棋推出全新專輯 《摩天動物園》，專輯每首歌以隱喻的方式，藉由一種動物形象去寄寓人際關係狀態或社會現象。以動物為出發點的她，擔任由Hit Fm聯播網號召的「毛起來愛」關懷流浪動物活動受贈儀式嘉賓，不過鄧紫棋坦言私下很怕動物。

鄧紫棋發行全新專輯 《摩天動物園》擔任Hit Fm1月份大台柱。（Hit Fm聯播網提供）

鄧紫棋表示，小時候鄰居養了一隻大狼狗，回家經過就被狼狗狂吠嚇哭，也成了她心裡的恐懼來源之ㄧ，每當聽到狗吠聲，就會想起童年的不愉快記憶；她提到，有一位朋友家裡養了八隻狗，當她第一次去朋友家，在門口就看到八隻狗全部朝她撲來，不停的狂叫，頓時鄧紫棋完全嚇傻，因為八隻狗一起叫的聲音很可怕，即使是可愛的小狗，那聲音讓她甚是恐懼，後來對於動物們她都是「敬而遠之」，鄧紫棋笑說，她比較適合到動物園看動物，如果真的要養動物，她幽默的說：「我可以養金魚！比較安靜！」

鄧紫棋將象徵捐款的大愛心送給「社團法人台灣之心愛護動物協會」形象經理吳家儀。（Hit Fm聯播網提供）

若用動物形容自己，鄧紫棋覺得自己像什麼動物？鄧紫棋說，她的真實個性其實像隻羊，很守規矩、很溫馴，非常安靜，喜歡待在家裡，但在舞台上的她，就會化身獅子熱情奔放，以萬獸之后的姿態高歌。

近日澳洲大火，超過5億隻的動物被火吞噬，鄧紫棋說，當她看到照片跟影片心情完全不一樣，光看照片就已經很痛心，而當她看到影片，聽到被火燒傷的無尾熊痛苦的叫聲，她難過表示「心都碎了！」她除了幫忙捐款外，現在能做的就是祈禱，祈禱趕快下雨，別再讓情勢延燒。

「社團法人台灣之心愛護動物協會」形象經理吳家儀感謝各界獻愛心，善款會投入在「紮浪浪計畫」的犬貓絕育經費，謹慎使用，讓每一筆捐款的都經得起民眾檢驗。101萬的善款可以幫助超過500隻的流浪犬貓進行絕育，可以減少更多無辜的生命在街頭流浪受苦受難。鄧紫棋發行新專輯《摩天動物園》，擔任Hit Fm聯播網1月份「hito大台柱」，詳細資訊請鎖定「G.E.M.鄧紫棋」官方臉書粉絲專頁。

(中時 )