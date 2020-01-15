中嘉數位天空連續四年響應華山基金會「愛老人，愛團圓」計畫，共同關懷獨居長輩。（數位天空提供／許哲瑗新北傳真）

中嘉數位天空連續四年響應華山基金會「愛老人，愛團圓」計畫，共同關懷獨居長輩。（數位天空提供／許哲瑗新北傳真）

農曆新年是家戶團圓的好日子，為讓獨居弱勢長輩能有一份熱呼呼的年菜陪伴一起過年，中嘉數位天空連續四年響應華山基金會「愛老人，愛團圓」計畫，共同關懷獨居長輩。

數位天空總經理李寶慧在華山基金會板橋愛心天使站站長林世均的陪同下，探訪住在板橋區一位李姓獨居長輩，阿公雙腳膝蓋退化，仍會從事打掃工作賺取微薄薪水。這幾年，阿公的年夜飯都是華山基金會幫忙準備，他非常感恩華山的關懷和社會各界捐贈的暖心年菜，謝謝有人記得他的存在。

華山基金會愛心天使站站長林世均表示，數位天空對於關心弱勢長輩積極主動，今年全省年菜募捐差強人意，僅達成計畫的七成，相信數位天空善心之舉，能夠有拋磚引玉的效果，讓更多企業或個人願意加入「愛老人，愛團圓」計畫，也讓新北市更多的弱勢長者能享用到來自各方的愛心溫暖年菜。

另外，藉由送年菜的機會，中嘉數位天空總經理李寶慧也和阿公說明，新北市有線電視業者為善盡社會企業責任，也提供低收入戶免費收視有線電視的服務，低收入戶都可以憑證明向公司申請辦理。

(中時 )