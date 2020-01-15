為迎接2020農曆新年，屏東縣政府以「屏東過好年」為目標，推出春節服務不打烊，並結合全縣鄉鎮市公所發起擴大環境清潔及食安衛生年貨年菜稽查，其他包括交通運輸、停車服務、長照及弱勢關懷皆加強關注，盼暖心措施力拚民眾有感。

屏縣衛生局趕在年前，針對超市、傳統市場及南北貨業者啟動食安稽查輔導，抽驗合格率超過95％，且完成輔導改善；17日起也在衛生局及5個衛生所提供過氧化氫、皂黃等簡易試劑，供民眾免費索取自行測試。

交通旅遊處則因應返鄉及遊客人潮，推出全縣2679格路邊停車格，及屏東市扣除委外經營的13處公有停車場，在除夕至大年初三暫停收費服務；另全縣31所學校，從除夕前一天中午至初五開放民眾免費停車，民眾可利用「屏東好交通APP」了解最新交通資訊。

屏縣府社會處長劉美淑則搬出數據強調，過去年節期間每日約有10件通報家暴案件，因此假期間都安排社工留守辦公室，若民眾有相關需求都能撥打113專線；至於有長照服務需求 ，包括餐飲、居家服務、家庭托顧、機構喘息等，可在20日前提出申請。

犯罪防治不打烊，屏縣警局長葉明潭則打趣地說，農曆春節就是警察的「勞動節」，若民眾有需要，隨時可增設巡邏箱，加強巡邏勤務，協助維護舉家外出家戶安全；需要提領大量現金，也可申請護鈔服務，並提供婚喪喜慶禮金代管。

(中時 )