大陸武漢肺炎延燒，因應春節將至，為了嚴防「2019新型冠狀病毒」，過去列法定傳染病都要60天，這次加快速度跳過預告期，短短5天就通過並對外公告，今天正式將「嚴重特殊傳染性肺炎」列為「第五類法定傳染病」，即起醫療院所發現可疑個案，就必須在24小時內完成通報，並依法強制隔離個案，否則將開罰最高200萬元。

疾管署今天正式將「嚴重特殊傳染性肺炎」列為第五類法定傳染病，以強化嚴重特殊傳染性肺炎的疾病監測及防治，提升民眾和醫療院所之警覺心，有助於及時掌握疫情與感染來源及相關風險因子，以阻斷疫情傳播，降低國人感染之風險。

疾管署副署長莊人祥表示，「嚴重特殊傳染性肺炎」為第五類法定傳染病，目前特指2019新型冠狀病毒引起在中國武漢引發的肺炎，而新增法定傳染病有利於未來防疫系統快速反應，未來若再出現其他不明原因之肺炎，都可依傳染病防治法來要求各級醫療院所必須在24小時內通報疑似病例，疑似病例也要依法隔離於醫院，以免傳染給其他人。

目前「嚴重特殊傳染性肺炎」只要民眾符合發燒高於≧38°C、或有呼吸道症狀、咳嗽、病理學顯示肺炎，且發病前 14 日內，曾赴中國大陸武漢地區。即符合通報定義。

而新增法定傳染病，依照正常行政程序需預告60天，公告才能生效，若遇情況警急，衛生福利部可決定不經預告，核准後直接由報請行政院核定並公告。這次啟動行政程序，從部長核准到行政院公告，只用了5天。過去包含茲卡、伊波拉、ＭＥＲＳ也都沒有經過預告即公告。

(中時 )