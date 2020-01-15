落羽松森林布置了許多可愛動物裝置，吸引遊客拍照打卡。（劉秀芬攝）

落羽松森林布置了許多可愛動物裝置，吸引遊客拍照打卡。（劉秀芬攝）

六甲區公所於落羽松森林旁以盆栽花卉進行環境美化。（劉秀芬攝）

為了迎接賞落羽松遊客，台南市六甲區「2020繽紛落雨松、浪漫曾文遊」活動，將於18日登場，現場不僅有精彩表演、農特產品展售、免費美食品嘗、手工藝公益DIY，今年更邀請5名味全龍棒球球星舉辦簽名見面會，讓遊客一睹球星風采。

台南市六甲區林鳳營省道旁落羽松森林入冬後樹葉轉紅，吸引無數遊客前來拍照打卡。去年六甲區公所於森林旁種下一片波斯菊花海，並陸續向台南市環保局美學班借用可愛的動物玩偶、風車，布置在林鳳營火車站、菁埔埤、落羽松森林附近，還有配合鼠年的藝術裝置，增添熱鬧氣氛，已有不少遊客前去搶拍。

民政局長顏振標表示，開幕活動當天除了有各具特色的農特產品及文創商品展售外，還有扯鈴、武術、太鼓、樂器演奏及歌舞表演等，活動內容豐富多元，搭配優美的景觀，值得大家前來一遊。

六甲區長陳啟榮表示，18日開幕活動當天，公所推出打卡闖關好禮兌換活動；六甲數位機會中心推出手做鑰匙圈助公益；林鳳營牧場也響應這次活動，邀請職棒第5隊味全龍隊長林旺衛、內野手劉基鴻、投手徐若熙、內野手黃柏豪及投手廖文揚到場舉行簽名見面會，與大家同樂。

另外配合落羽松季的活動，六甲區公所推出在地美食地圖，歡迎民眾按圖索驥嘗鮮。林鳳社區也推出輕旅行活動，帶民眾暢遊官田、麻豆、大內、下營特色景點，探索曾文區的祕境、享受在地的特色美食。

(中時 )