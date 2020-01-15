文化局長張大春親自帶領金宇園掌中劇團及狂夢藝術LIT ART前往地方采風舞臺場勘。(林欣儀攝)

「2020台灣燈會」將於2月8日至23日登場，展區包括有后里森林園區、馬場園區及文心森林公園，為呈現地方采風特色，后里園區規畫多元節目演出，文化局長張大春15日與金宇園掌中劇團、狂夢藝術LIT ART及多名街頭藝人到會場場勘，務求表演能盡善盡美。

在馬場園區的舞台上，金宇園掌中劇團以獨特的台灣黑熊人偶與大頭布袋戲偶的雙偶演出，吸引不少目光；狂夢藝術LIT ART則表演出亮麗炫目的高難度大鐵環及立方體特技；街頭藝人艾倫Allen吳俊佑更在舞台上展現繽紛水晶球魔術秀，讓燈會期間將登場的各項表演更顯精彩可期。

文化局指出，配合台灣燈會，特別設置的地方采風舞台將於燈會期間每日傍晚演出，包括五洲園掌中劇團、極至體能舞蹈團、創造焦點、妙璇舞蹈團、泰雅原舞工坊、台灣揚琴樂團等，總共超過38場優質團體接力表演。

此外，后里馬場園區也在燈會期間、每天下午5點開始，將有接觸性雜耍Jester許值銓、MissAntipode足上舞伶楊立微、劍玉師小螺絲陳益銓等街頭藝人表演，讓民眾除了欣賞花燈之美，也能感受濃濃人文藝術。

(中時 )