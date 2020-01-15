又到了烏魚洄游的季節，且天氣逐漸轉冷，漁獲量顯增。高雄市茄萣區素有烏魚子故鄉之稱，考慮今年的烏魚子價格居高不下，警方加強巡邏，讓民眾很有感。

茄萣區砂崙派出所所長林政憲為避免民眾財產遭受侵害，每逢此時，都會加強巡邏，若見到製作烏魚子並於自家門前日曬的民眾，都會上前關心叮囑，避免宵小有可乘之機。

高雄市湖內警分局長王世芳表示，製作烏魚子需要日曬，所以常可見到捕魚人家將烏魚子放置於門口曝曬，但稍不注意可能遭有心人士竊取。他請民眾提高警覺，如果民眾需要警方協助，可致電湖內分局。

(旺報 )