烏金報到 砂崙警方加強巡邏 17:092020/01/15 旺報 林瑞益 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 又逢烏金季節，茄萣警方加強巡邏。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 又到了烏魚洄游的季節，且天氣逐漸轉冷，漁獲量顯增。高雄市茄萣區素有烏魚子故鄉之稱，考慮今年的烏魚子價格居高不下，警方加強巡邏，讓民眾很有感。 茄萣區砂崙派出所所長林政憲為避免民眾財產遭受侵害，每逢此時，都會加強巡邏，若見到製作烏魚子並於自家門前日曬的民眾，都會上前關心叮囑，避免宵小有可乘之機。 高雄市湖內警分局長王世芳表示，製作烏魚子需要日曬，所以常可見到捕魚人家將烏魚子放置於門口曝曬，但稍不注意可能遭有心人士竊取。他請民眾提高警覺，如果民眾需要警方協助，可致電湖內分局。 (旺報 ) #烏魚子 #民眾 #茄萣 #湖內 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 拉票30公尺外管不到？警澄清：民防人員不知 14:322020/01/11 社會 北投男撕毀選票 警方制止法辦 18:272020/01/11 社會 藍營支持者悲憤湧向中央黨部 警方調集警力佈署 19:252020/01/11 政治 取締尾牙春節酒駕 金門警方佈網嚴抓 09:532020/01/12 社會 伊朗民眾抗議誤擊客機 德黑蘭警方澄清未開火 20:002020/01/13 國際 日男持刀挾人質與警方對峙逾5小時 20:082020/01/14 國際 蘇貞昌祖墳龍柏遭竊 警方緝凶 04:102020/01/15 地方新聞 日男為情所困 挾人質與警方徹夜對峙18小時 09:362020/01/15 國際 自小客車衝撞民宅 警方釐清誰駕駛 12:062020/01/15 社會 生活熱門新聞 蔡英文狂勝大選後卡神現身了！默默做了這事 - 生活 好市多299限量夯貨又秒殺！網喊：超愛這款 - 生活 全聯必買「過年神肉」曝光 網：吃過就回不去 - 生活 早上這樣喝豆漿 中醫師：營養全浪費了 - 生活 喝咖啡益處多 醫：加這2物效果更好 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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