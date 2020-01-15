▲南投希望學園扶幼前主委鄭木廷（左）致贈感謝狀給埔里國際同濟會。（楊樹煌攝）

春節腳步近，今15日南投縣長林明溱走訪3家社福機構關懷弱勢院民，並致慰問金及保暖衣、肉乾禮盒；埔里、合歡同濟會則前往南投希望學園關懷勵行少年，並捐助大批民生物資，同時肯定南投希望學園對勵行少年的扶幼工作，展現人間滿懷的溫馨之情。

林縣長今天帶領社會及勞動處長林志忠等一行人，先後走訪群策大愛護理之家、群力康復之家及寶優養護中心等3家社會福利機構，院民則熱情的舞蹈並表演精彩的口琴吹奏，林縣長除賣力鼓掌也豎起大拇指稱讚連連，讓院民老少都感受到縣府關懷的溫情。

埔里國際同濟會與合歡國際同濟會則由羅世禮、黃姵羚兩位會長帶領會友前往南投希望學園，致贈日常民生物資，如洗髮精、沐浴乳、洗衣皂、香皂、牙膏、衛生紙、衛生棉、襪子、吹風機等等，另仁愛鄉農會巴蘭市集也捐贈蔬菜與水果等，藉此拋磚引玉，期待有更多熱心人士發揮扶幼精神，與南投希望學園一起來幫助徘徊在十字路口的青少年，讓他們找回更多的希望與愛。

南投希望學園園長陳建宏表示，非常感謝埔里和合歡國際同濟會持續對南投希望學園的支持與鼓勵，期望藉由參訪以分享彼此服務工作上寶貴的經驗，讓南投希望學園的服務可更多元，品質更提昇；由於學園最大的力量還是來自社會大眾的關心與支持，期盼各界都能持續關懷與協助，讓更多的孩子均可獲得永續的關心與照顧。

(中時 )