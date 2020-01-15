2020台灣燈會去年12月底，在副展區文心森林公園開跑，主展區將於2月8日在后里花博園區登場；市府在后里花花步道布置「漫遊客家庄燈區」，設有東勢民俗儀式的意象燈區「新丁祈福」，透過客家花布燈籠裝飾結合現代燈光科技及吊掛技術，展現新舊交織的美學意象。

客委會主委江俊龍說，「新丁粄節」是東勢最知名的傳統文化節慶活動，「添丁祈福」更是其重要的求子儀式，將此特色融入燈會，規畫「新丁祈福」燈區，，將可控繽紛燈飾與新丁粄結合，製作寬4.3米，長8米的巨型新丁粄意象燈組，觀眾由下往上觀看，猶如向「天燈(添丁)祈福」。

江俊龍指出，東勢是全台大埔腔客家語系中，最密集的傳統客家聚落，也是台中山城客家產業重要集散中心；其位於大甲溪中游，海拔約300至420公尺間，雨量充沛，氣候溫和宜人，非常適合高經濟農作生長。盛產高接梨、桃、柑桔、甜柿、葡萄等水果，為「浪漫台三線」花果廊道的重要區域。

客委會表示，「漫遊客家庄燈區」結合台中市母親之河「大甲溪」所流經區域，包括和平、東勢、新社、石岡及豐原等5個客家發展區，採一區一特色，營造各區的節慶文化、產業特色、人文景觀、族群融合或聚落發展源流等，呈現大甲流域的風華。

江俊龍說，2020台灣燈會期間，恰逢東勢區公所舉辦「東勢新丁粄節」，活動邀請在地藝術家、青年創作者、客家團體及社區媽媽教室等，推出傳統鬪粄比賽、丟炮城、藝文展演、DIY手作文藝商品、農特產品及客家特色商品等；歡迎民眾感受濃濃的傳統文化節慶氛圍。

(中時 )