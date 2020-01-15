王姓男子去年2月中和友人到中壢一間KTV歡唱，離去前自認被路旁姜姓和李姓男子「瞪」，王竟持球棒分從背後偷襲重擊2男頭部，導致李死、王傷，桃園地院法官斥王「一而再、再而三」攻擊頭部，什麼都記得、獨忘攻擊的部位和次數，至今未和解賠償，依殺人和殺人未遂罪重判22年。

21歲王姓男子去年2月16日和陳姓友人到中壢一間KTV歡唱，凌晨4點多離去時在騎樓聊天，李姓和姜姓男子也準備離去，雙方擦身而過時，陳男誤認遭李男「瞪一眼」，出言質問，雙方發生口角，王見狀加入助陣，一行人推擠、拉扯，黃姓女子連忙勸架，把李男和姜男拉走，2人準備上計程車離去。

孰料王男竟不善罷干休，跑回車上拿出鋁棒，朝姜姓男子後方偷襲，高舉球棒重擊姜男頭部，姜當場倒地昏迷，轉而朝已坐入計程車內的李男猛烈攻擊，見2人倒地不起、頭破血流仍不罷手，持續棒打昏迷的2人，直到陳男上前攔阻、熊抱王男拖離2男才停下。

警方獲報到場，緊急將李男和姜男送醫，但到院前即失去呼吸心跳的李男仍因顱內出血致腦損傷併發肺炎，4天後宣告不治，姜男則因及時送醫救治，倖免於死。

王男被逮後否認殺人，辯稱當天酒醉，不知道打到對方哪裡、也忘了打幾下，只是想拿球棒嚇嚇他們和自衛，還堅稱警察遲至做筆錄前才酒測，數據才會是零。

但倖存的姜男和黃女指證歷歷，監視器也清楚拍下王男犯行，法官認為王什麼都記得、指忘記攻擊的部位和次數，明顯就是卸責，且對方都準備搭計程車離去，王還朝背後偷襲、朝頭部攻擊，且仍能將車子解鎖後從後車廂拿球棒，顯見並未喪失辨識和操控能力，具保至今也未有賠償計畫，避重就輕，依殺人和殺人未遂罪分判15年和8年，應執行22年，全案仍可上訴。

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(中時 )