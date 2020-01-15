（嘉鴻遊艇集團15日在高雄亞灣遊艇碼頭，自辦2年1次的遊艇發表會，展出6艘價值共約14億元的豪華遊艇。圖／顏瑞田）

嘉鴻遊艇集團今（15日）下午開始，一連3天，在高雄亞灣遊艇碼頭，自辦2年1次的遊艇展，發表6艘總共價值近14億元的遊艇，嘉鴻集團執行長呂佳揚指出，因景氣的關係，我國遊艇產業2020年的表現，與2019年大約持平、偏弱，不過，2019年銷售20艘遊艇的嘉鴻集團，2020年可望出售的艘次，雖然與2019年差不多，但因多屬大型遊艇，因此，營業額可望成長20％到30％。

嘉鴻遊艇集團15日在高雄港邊的亞灣遊艇碼頭，舉行連續3天的「Horizon遊艇發表會」，展出6艘全新遊艇，其中，Horizon FD75 和Horizon FD102型遊艇，則是首次公開亮相。

嘉鴻集團15日開始的遊艇展，包括高雄海洋局長趙紹廉、高銀董事長朱潤逢、晉禾鋼鐵董事長蔡永裕、亞果遊艇集團董事長侯佑霖、以及鼎宇建設董事長張調等在地政商要員，也應邀出席。

與會人員在落日餘暉的傍晚時分，分別搭乘遊艇出海，遊覽高雄港風光，並前往嘉鴻集團船廠參觀，大約1個多小時之後，再返回亞灣遊艇碼頭，享用海邊餐會。

嘉鴻集團執行長呂佳揚表示，此次總共邀請來自美國、日本、歐洲、以及澳洲等4大國家和區域的潛在買家、以及代理商，齊聚高雄亞洲新灣區，展出的6艘遊艇總價近14億元，其中，最貴的1艘是102呎的Horizon FD102型遊艇，未稅的售價約台幣3.8億元。

呂佳揚指出，綜觀台灣遊艇產業的發展，今年將跟去年的表現，差不多，也有可能稍微下跌一些，不過，主攻國外市場的嘉鴻集團，因技術和新品研發，受到買家肯定，因此，2020年的銷售艘次，將與2019年的20艘次，差不多。

但，因2020年的遊艇銷售，屬於大型化，因此，他說，2020年的營收會比2019年的營收，年增20％到30％，而15日展出的6艘遊艇，有4艘已經售出。

(工商 )