隨春節與228連假將至，旅遊人潮出籠，台北富邦銀行推出重量級「J愛春遊 日韓95至尊」限時加碼活動，2020／1／16至2020／4／15赴日韓旅遊刷J卡，11大人氣機場免稅店消費享9％回饋無上限，日本指定17大通路與韓國所有實體通路送5％、其他通路送3.3％，通通回饋無上限，挑戰市場頂級優惠！2／29前於雄獅、可樂等指定十大旅行社刷J卡消費，完成登錄還可享最高3％回饋！

北富銀數位金融總處副總處長陳弘儒表示，J卡發卡初心為針對日本旅遊設計的卡片，上市後引起廣大迴響，卡友自行發展出各種消費需求。像去年10月全台首創的「深夜J客」活動，係大數據分析發現J卡卡友「夜經濟消費」需求攀升，特別為卡友設計；此次「J愛春遊 日韓95至尊」活動也是依大數據分析發現J卡卡友赴日韓旅遊，除了藥妝、百貨、家電賣場，也常在機場免稅店添購精品、伴手禮、紀念品等，是愈來愈火紅的購物熱點，因此精選日韓11大人氣機場加碼優惠，筆筆消費享9％回饋無上限，為全台首創。

富邦J卡去年3月27上市，發行之初以全台首創一年4次免費兌換日本伴手禮、具「一鍵調額」功能即時調高信用卡額度讓日本血拚更盡興，風行哈日圈，後再加入旅韓消費回饋無上限，成為國人赴日韓出遊的首選神卡。根據統計，J卡發行迄今不到10個月，發卡量已衝破72萬張，簽帳金額突破新台幣330億元，再創新高；J卡也帶動北富銀去年的信用卡發卡成長動能，截至去年底止，發卡量年成長262％。

另外，J卡今年在新戶刷卡禮也別出心裁。繼去年第四季與日本當地服飾潮牌合作後，今年再攜手日本東京人氣文青咖啡館猿田彥，為J卡卡友量身打造「日本春櫻禮盒」，內含經典咖啡杯與季節限定櫻花咖啡包（市價900～1,000元）。新戶於2020／4／15前申辦J卡正卡，核卡30天內新增一般消費滿5,000元或任刷5筆不限金額，即可獲贈禮盒乙組。

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