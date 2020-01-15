清淨海生技違反重訊申報規定遭處一萬元違約金 17:122020/01/15 工商 林燦澤 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（15）日表示，針對清淨海生技公司（7516）違反重大訊息申報相關規定，處以新臺幣一萬元違約金。 清淨海生技公司發言人兼任財務及會計主管，以及薪資報酬委員會委員分別於108年12月23日及108年12月26日辭任，均係屬櫃買中心「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條第1項第11款及第6款所稱重大訊息，該公司未依規定時限內辦理重大訊息公告，櫃買中心依興櫃股票審查準則第47條規定處以新臺幣一萬元之違約金。 (工商 ) #規定 #櫃買中心 #公司 #中心 #櫃買 也許您會感興趣 推薦閱讀 加速雙語化 櫃買修正重大訊息處理程序 04:102020/01/13 證券．權證 櫃買1／16上櫃審議會將討論三竹資訊上櫃案 17:312020/01/13 財經 櫃買中心展望今年資本市場樂觀 13:062020/01/14 財經 《店頭市場》櫃買中心今年力拚新上櫃公司家數成長 14:322020/01/14 財經 《金融》櫃買指數績優，元大證推連結商品 16:142020/01/14 財經 櫃買今年上櫃債券ETF將持續成長 Q4將推出外幣計價上櫃ETF 17:262020/01/14 財經 櫃買中心建立具損失吸收能力(TLAC)國際債券之監理制度 17:282020/01/14 財經 櫃買公布108年下半年度獲評為優良中央公債造市商名單 17:262020/01/14 財經 櫃買強強滾 陳永誠願景 把餅做大 04:102020/01/15 財經要聞 櫃買中心增訂上櫃公司每3年應至少舉行一次法說會 11:332020/01/15 財經 財經熱門新聞 走向陸美競爭最前線 張忠謀一句話預言台積電未來？ - 財經 台積電遭陸廠搶單 驚！半路殺出小三 - 財經 危險了！台積電遭砍殺…英媒爆驚嚇內幕 - 財經 大復仇幹掉三星！全球半導體霸主回來了 - 財經 獨家 》熬過機師、空服員罷工！長榮、華航年終讓人哭了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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