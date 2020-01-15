2020總統、立委大選民進黨大勝，全面執政，蘇內閣全數獲慰留，國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，蔡政府執政三年半以來並無明顯政績，內閣應大改組；對於內閣是否微調，行政院長蘇貞昌今天面對媒體詢問時表示，內閣能夠做出成績是大家分工合作、團隊努力，且政策人事都是隨時檢討因應。

曾銘宗昨天指出，蔡執政三年半來沒有明顯政績，青年低薪沒有改善、一例一休是老闆、員工全民皆輸，邦交國也一直斷，雖蘇貞昌日前總辭後已得到蔡英文的慰留，但台灣無法再一直拚政治統獨，重點是要趕快解決低薪以及外貿被邊緣化的問題，包括行政院、經濟部都要負起責任，不要蹉跎了台灣人民的前途。

蘇貞昌今天出席消防署鳳凰獎楷模表揚典禮時，表示內閣能夠做出成績，是大家分工合作、團隊努力，同時也是證明內閣隨時反映民意、接地氣，內閣的團隊因應總統新的施政目標。蘇貞昌說，我們隨時都是機動、靈活，團隊合作接地氣，所以政策、人事都是隨時檢討因應。

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