阿勳貪杯中物，每次喝酒總要喝到爛醉如泥才肯罷休，適逢年終尾牙旺季，更是幾乎天天被朋友架回家，最近甚至還跟朋友吹噓，他愈喝愈有「雄風」，沒想到有天回家，老婆幫他更換衣物時，發現他全身發燙，下體還飄出噁爛的惡臭味，老婆當場嘔吐了出來，後來被老婆緊急送醫，才幸運撿回一命。

振興醫院泌尿部微創手術科主任蔡昇翰表示，阿勳罹患的是一種名為「佛尼爾氏壞疽」（Fournier’s gangrene）的疾病，如果沒有緊急進行清創手術，死亡率高達100％。佛尼爾氏壞疽是一種病程快速極為猛暴的壞死性筋膜炎，發生在肛門，會陰與外生殖器周邊，即便是現今醫療科技的進步，佛尼爾氏壞疽仍然有高達20％～30％死亡率。

蔡昇翰指出，糖尿病是佛尼爾氏壞疽重要的危險因子，20~70％患者同時合併有糖尿病，此外25~50％患者酒精成癮，其他原因造成的免疫功能低下，也是佛尼爾氏壞疽的危險因子。後來，才知道阿勳本身就有糖尿病，最近一直感覺下體處搔癢，他老婆也說他喝醉了就猛抓下體，一抓一發不可收拾，力道之大，抓到他老婆都受不了，要他不要再抓了，但醉到不省人事的他，根本聽不進旁人的話。

蔡昇翰表示，由於疾病進展快速，能夠早期判斷是救命的重要關鍵。早期壞疽症狀與蜂窩性組織炎相似，局部表現是會陰周邊明顯的疼痛腫脹，病灶周圍皮膚可能泛紅發熱，部分患者患部觸碰時會發出嗶嗶啵啵摩擦聲，類似搓揉塑膠袋的聲響，這代表產氣細菌造成的皮下氣腫。

蔡昇翰提到，治療過程中反覆清創手術是必須的，有時甚至需要輔以尿路或腸道改道手術，避免患部泡在屎尿中，以利傷口復原。根據統計，每位壞疽病患平均需要接受3.5次清創手術，感染徵象控制後，患部才能夠進行後續的皮膚或皮瓣重建。維對醫護人員來說，只要經歷過一次這樣的清創，對這個疾病的記憶大概可以持續整個職業生涯，甚至有醫護人員三個月只要聞到肉味就想吐。

(中時 )