大陸武漢市爆發2019新型冠狀病毒，原先傳出只是在華南海鮮市場造成群聚感染，但現在卻演變成有限度人傳人的可能，專家研判，造成疫情擴大的主因可能是在市場內屠宰哺乳動物，病毒透過空氣傳播所造成，至於有人從未進出過華南海鮮市場卻發病，證明疫情已進入到人傳人的階段。

國內禽病權威、中興大學獸醫系教授謝快樂分析，華南海鮮市場雖名為海鮮，但實際上卻賣了不少哺乳類動物的「野味」，因此有極高可能性是商家透過屠宰過程中的空氣接觸，以及糞便的傳播感染，他指出，過去台灣大規模爆發禽流感疫情時，也是以傳統市場的傳染率最高，但現在禁止在市場屠宰雞隻後，對疫情的控制就好了許多。

謝快樂表示，以目前大陸武漢的市場案例來看，要控制疫情恐怕並不容易，因為這麼大的市場中有各式動物的陳列，市場若是較為密閉的空間，那空氣中含有新型冠狀病毒的濃度就很高，因此光是在市場內呼吸就很可能會被感染，也不排除疫情有持續擴大的可能。

也有專家指出，冠狀病毒的特性就是變異速度快，日前有一名在泰國被發現感染「2019新型冠狀病毒」的女子，先前並未進出過華南海鮮市場，但不排除這款病毒已變異出多種型態，並透過其他哺乳動物的傳播，再感染到該名女子的可能。

謝快樂認為，這次的疫情發展與當初的SARS極度類似，但病毒株已與SARS完全不同，目前陸方仍未公布新型冠狀病毒的傳播時間與速度，台灣方面必須提高警覺心加強防疫，凡是從大陸地區返台者，若有發燒症狀就應該多加留意，一般民眾前往公共場所也最好戴上口罩，避免感染。

(中時 )